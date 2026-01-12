#Казахстан в сравнении
Общество

Алматы ждет снег и похолодание, Астана замерзнет до -28°С, Шымкент прогреется до +14°С

деревья, снег, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 16:52 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды для трех крупнейших городов Казахстана на период с 13 по 15 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Температурные условия в середине января будут крайне разнообразными. В Астане ожидаются сильные морозы – до -28°С, тогда как в Шымкенте воздух прогреется до +14°С. В Алматы прогнозируют снег и похолодание до -3°С, создавая настоящую зимнюю атмосферу.

Далее более подробно.

Астана

  • 13 января: переменная облачность, в первой половине ночи небольшой снег, поземок. Временами туман, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -14-16°С.
  • 14 января: переменная облачность, небольшой снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -20-22°С.
  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -18-20°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 16:52
Акимат Астаны сделал важное заявление на фоне снегопада и ухудшения погоды

Алматы

  • 13 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.
  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +3+5°С.
  • 15 января: переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег). Ночью туман. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

Шымкент

  • 13 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.
  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.
  • 15 января: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 16:52
Названы регионы Казахстана, по которым 12-15 января резко ударят сильные морозы

Немного ранее метеорологи рассказывали, что зима в Казахстане все-таки заявит о своих правах. Из их прогноза на 13-15 января 2026 года следовало, что морозы до -38°С обрушатся на страну.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
