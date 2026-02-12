#Казахстан в сравнении
Общество

Школьников перевели на "дистанционку" из-за сильного мороза в Астане

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 21:34 Фото: Zakon.kz
В Астане 13 февраля 2026 года учащиеся 0-6-х классов первой смены переведены на дистанционный формат обучения из-за ухудшения погодных условий и дальнейшего понижения температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля сообщили в акимате Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий (дальнейшее понижение температуры воздуха) 13 февраля 2026 года учащиеся 0-6-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

О том, какая погода ждет жителей Астаны в ближайшие три дня, можно узнать здесь.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
