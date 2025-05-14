Пополнять бюджеты штрафами: депутаты нашли способ мотивировать акиматы

Депутат Каракат Абден 14 мая 2025 года в Мажилисе предложила в своем депутатском запросе для мотивации акиматов направлять штрафы за перегрузы на дорогах в местные бюджеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что к депутатам фракции партии "Ауыл" из ряда регионов поступают обращения касательно разрушения автомобильных дорог из-за перегрузов тяжеловесных транспортных средств.

"Несмотря на то, что уполномоченным органом проведена значительная работа в части контроля за тяжеловесными транспортными средствами, а именно расширена сеть автоматизированных станций измерения на дорогах всех уровней, остается ряд нерешенных вопросов. Существенную озабоченность вызывает ситуация с весоизмерительными пунктами на трассах, которые часто оказываются неработающими или намеренно выводятся из строя. В таких случаях отсутствует объективный контроль за нагрузкой на оси, и дороги, построенные за счет государственных средств, подвергаются интенсивному износу", – озвучила Абден.

Она подчеркнула, что впоследствии на их восстановление вновь направляются миллиарды бюджетных средств, при этом корень проблемы остается без должного реагирования.

"Если автоматизированные системы взвешивания работают исправно, как это видно на примере Астаны, можно предположить масштаб потерь бюджета на участках, где такие системы умышленно выведены из строя. За полгода 9 приборов зафиксировали 20 тысяч нарушений и обеспечили поступление в бюджет около 5 млрд тенге. Надо отметить, что даже однократный перегруз может сократить срок службы дороги в разы. Кроме того, с целью сокрытия перегрузов перевозчики прибегают к фальсификации измерений: маскируют регистрационные номера, нарушают траекторию и режим движения при проезде весового контроля", – сказала Каракат Абден.

В этой связи, чтобы усилить контроль и защиту дорожной инфраструктуры, с целью ужесточения санкций и обеспечения неотвратимости ответственности, депутат предлагает:

Внедрение цифрового онлайн-мониторинга весоизмерительных комплексов с автоматической фиксацией времени отключения, перегруза, технических сбоев.

Оснащение всех комплексов системой видеонаблюдения с сохранением архива и передачей в централизованную базу с установлением круглосуточной охраны комплексов либо передачей охраны в ведение МВД.

Введение ужесточенной административной и уголовной ответственности за любые случаи вмешательства, поломки или бездействия, приведшие к нарушению функционирования оборудования.

Наряду с перевозчиком предусмотреть отдельную ответственность грузоотправителя – недропользователя – вплоть до лишения лицензии.

Введение повышенного тарифа оплаты за проезд в случае, если приборы учета веса не работают – чтобы устранить экономическую мотивацию для их умышленной поломки.

Создание единого электронного реестра добросовестных и недобросовестных грузоперевозчиков с привязкой к частоте нарушений и возможностью ограничения доступа к платным трассам.

С целью повышения мотивации местных исполнительных органов перераспределить поступления от штрафов в пользу местных бюджетов, обеспечив их прямую финансовую заинтересованность в контроле и предотвращении нарушений.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют штрафовать за дипфейки.