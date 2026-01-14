Большая часть учебных программ дополнительного образования неактуальна – депутат

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова 14 января 2026 года в своем депзапросе подняла проблемные вопросы дополнительного образования, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее мнению, в эпоху быстрых технологических и социальных изменений дополнительное образование перестает быть просто "кружком по интересам" – теперь это ключевой элемент формирования человеческого капитала.

"Текущая государственная политика в этой сфере имеет ряд структурных и бюджетных ограничений, которые требуют анализа и корректировки. Первое – это бюджетное финансирование дополнительного образования. Государственные организации дополнительного образования остро нуждаются в финансировании: средства уходят лишь на зарплаты, не покрывая оборудование и развитие. Качественные кружки доступны в основном на платной основе, что усиливает социальное неравенство. Устаревшая материальная база и отсутствие цифровых ресурсов в селах усугубляют разрыв между городскими и сельскими детьми", – сказала Смирнова.

Она отметила, что государственный бюджет, выделяемый на развитие дополнительного образования, распыляется между тремя центральными ведомствами – министерствами культуры, спорта и просвещения, что создает фрагментированную и неэффективную систему управления и расходования бюджетных средств.

При этом распределение средств и отчетность по ним не являются прозрачными и унифицированными, что приводит к излишней трате ресурсов и затрудняет планирование развития дополнительного образования на уровне государства и регионов.

"В 2025 году в Казахстане поэтапно вводится система ваучерного финансирования дополнительного образования, охватывающая бесплатные кружки и секции творческой, спортивной и образовательной направленности в 6 регионах, что уже позволило обеспечить ваучерами 314 тыс. детей. На их финансирование из местного бюджета выделено 14,2 млрд тенге. В случае внедрения полномасштабной ваучерной программы расходы увеличатся в сотни раз", – предупредила депутат.

В пример она привела Актобе, где сумма финансирования составляет 1,292 млрд тенге, из них через образование реализуется 204,5 млн тенге, через спорт – 523,7 млн тенге, через культуру – 563,7 млн тенге. Всего в Актобе 99 600 школьников, охвачено ваучером 9507 детей, что составляет меньше 10%.

"Возникает вопрос: смогут ли полномасштабное включение ваучера потянуть местные бюджеты? При этом ежемесячная сумма оплаты за один кружок на одного ребенка составляет 17 694 тенге. Для сравнения: подушевое финансирование одного студента колледжа составляет 43 700 тенге в месяц на весь курс обучения. В погоне за финансированием некоторые частные поставщики могут предлагать формальные, некачественные услуги, рассчитанные лишь на "освоение средств". При отсутствии четких механизмов отбора и контроля поставщиков могут быть допущены организации или лица, чья деятельность не соответствует педагогическим, этическим или правовым нормам", – отметила Смирнова.

По ее мнению, это может привести к подрыву ценностей, искажению мировоззрения ребенка, а в отдельных случаях – к манипуляциям, психологическому насилию или навязыванию чуждых обществу убеждений. Депутат считает, что необходимо ввести систему аккредитации и создать реестр организаций, имеющих право оказывать услуги дополнительного образования.

"Важный вопрос – содержание образовательных программ. С 2017 года учебные программы и разработки по методологии дополнительного образования не обновлялись. Это привело к тому, что большая часть программ не отвечает современным вызовам и не интегрирует актуальные технологии и компетенции. Наблюдается несоизмеримость между объемом финансовых вложений и внутренним содержанием деятельности организаций. Например, Дворец школьников №2 в Шымкенте: стоимость строительства составила 8,4 млрд тенге, ежегодные расходы – 805 млн тенге, из которых 85% направлено на заработную плату, однако при этом отсутствует качественное актуальное содержательное наполнение, что снижает эффективность использования средств и не соответствует масштабу инвестиций. Наблюдается низкий качественный состав педагогов дополнительного образования", – добавила Смирнова.

Согласно данным Национальной образовательной базы данных (НОБД), в республике работают 25 687 штатных педагогов дополнительного образования. Однако этих специалистов вызывает серьезную обеспокоенность. Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории, составляет 6631 человек, что эквивалентно лишь 25,8% от общего числа.

В связи с этим депутат считает необходимым:

Централизовать финансирование дополнительного образования через единый государственный механизм (например, через Министерство просвещения), который мог бы аккумулировать бюджет и обеспечивать стратегическую координацию.

Усилить работу над содержанием и методологией дополнительного образования для обеспечения единых стандартов качества.

Оптимизировать бюджетные процессы и снизить административные барьеры для получения ваучеров и доступа к государственным программам.

Усилить работу по повышению качественного состава педагогов и рассмотреть возможность повышения оплаты труда педагогов дополнительного образования.

