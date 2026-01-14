Депутат предложил ужесточить меры для снижения смертности на дорогах Казахстана

Депутат Нартай Сарсенгалиев заявил о резком росте дорожно-транспортных происшествий в Казахстане и предложил комплекс мер по повышению безопасности на дорогах, включая ужесточение ответственности водителей и улучшение качества трасс, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что резкий рост ДТП вызывает серьезную обеспокоенность, отметив, что с увеличением автопарка страны на 1,7 млн автомобилей за последние 5 лет и ростом транзитного потока риск аварий неизбежно возрастает, о чем ранее также говорил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Согласно официальным данным, в январе-августе 2025 года в стране зарегистрировано более 22 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали свыше 32 тыс. человек, погибли – 1446. Количество ДТП примерно на 7 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За последние 5 лет в результате трагедий на дорогах мы потеряли более 12 тыс. граждан, из них свыше 1 тыс. – дети", – сказал Сарсенгалиев

По его словам, причины проблемы известны, и в связи с этим необходимы конкретные решения.

"Во-первых, ответственность водителей. Только в 2024 году было зафиксировано 12,6 млн нарушений правил дорожного движения, а за 9 месяцев 2025 года – уже 9,7 млн. Число водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, превысило 16 тыс. Поэтому необходимо обязать лиц, неоднократно грубо нарушавших ПДД, повторно сдавать экзамены. Во-вторых, следует полностью пресечь факты незаконной выдачи водительских удостоверений. В интернете открыто распространяются объявления с предложениями "сделать права за 250 тыс. тенге". За последние годы выявлено 222 таких уголовных правонарушения. Без ужесточения наказаний эта проблема не будет решена", – дополнил он.

В-третьих, он считает, что увеличение штрафов и превращение камер и дронов исключительно в карательный инструмент – неправильный путь. По мнению депутата, как в США и странах Европы, дроны необходимо использовать для контроля качества дорог.

"При выявлении дефектов информация должна автоматически направляться в ответственные органы. В-четвертых, около 30% аварий происходят из-за неудовлетворительного состояния дорог. Согласно международным рейтингам, Казахстан занимает 90-е место в мире по качеству дорог. Отсутствие дорожных знаков, разметки и неустраненные ямы напрямую ведут к ДТП. Поэтому необходимы новые, прозрачные механизмы строительства и контроля качества дорог. Подрядчики должны быть обязаны строить не дешевые, а безопасные и долговечные трассы", – подчеркнул Сарсенгалиев.

В-пятых, как заявил мажилисмен, однополосные трассы являются очагами смертельной опасности.

"В 2025 году количество ДТП со смертельным исходом выросло на 41,9%. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Атырауской, Актюбинской и Кызылординской областях. Расширение однополосных дорог с высокой интенсивностью движения является срочной и приоритетной задачей. В-шестых, цифровые навигационные платформы должны обеспечивать водителей точной и оперативной информацией об опасных участках, погодных условиях и дорожных работах", – продолжил депутат.

В-седьмых, по словам Сарсенгалиева, нужно ввести жесткий запрет на незаконную установку LED и Bi-LED фар, ослепляющих встречных водителей и приводящих к трагическим последствиям.

