Люди покупают продукты в кредит: депутат предлагает наказывать работодателя за задержки зарплаты

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев 19 ноября 2025 года на пленарном заседании палаты предложил ввести пеню для работодателей, которые задерживают заработную плату, передает корреспондент Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев отметил, что идет удорожание продуктов, и это мешает достойному проживанию казахстанцев – работники несвоевременно получают заработную плату, из-за чего даже продукты покупаются в кредит.

"Мы хотим ужесточить этот момент в законодательстве, чтобы в случае невыплаты заработной платы в полном объеме и в установленный срок работодатель нес ответственность и был обязан выплатить заработную плату с учетом пени. Мы предлагаем введение пени от 1,25 до 5-кратного размера базовых ставок. Однако правительство не поддержало нас. Сегодня нам поступает много обращений. Как министерство будет действовать в этой ситуации для недопущения задолженности по заработной плате?" – озвучил он.

Первый вице-министр труда Аскарбек Ертаев рассказал, что работодатели, которые несвоевременно выплачивают зарплату, уже привлекаются к административной ответственности по Трудовому кодексу.

"Вопросы увеличения штрафов мы поднимали, с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" работали. Мы дорабатываем этот вопрос вместе с представителями "Атамекена". Они выражают несогласие и против поднятия пени, потому что не у всех работодателей есть такая возможность – они этим аргументируют фактом. Но мы будем возвращаться к этому вопросу", – дополнил спикер.

15 октября 2025 года депутат Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса признался, что у него оформлено 8-9 рассрочек, потому что приходится ждать зарплаты.

Сегодня, 19 ноября 2025 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.