Люди покупают продукты в кредит: депутат предлагает наказывать работодателя за задержки зарплаты
Нартай Сарсенгалиев отметил, что идет удорожание продуктов, и это мешает достойному проживанию казахстанцев – работники несвоевременно получают заработную плату, из-за чего даже продукты покупаются в кредит.
"Мы хотим ужесточить этот момент в законодательстве, чтобы в случае невыплаты заработной платы в полном объеме и в установленный срок работодатель нес ответственность и был обязан выплатить заработную плату с учетом пени. Мы предлагаем введение пени от 1,25 до 5-кратного размера базовых ставок. Однако правительство не поддержало нас. Сегодня нам поступает много обращений. Как министерство будет действовать в этой ситуации для недопущения задолженности по заработной плате?" – озвучил он.
Первый вице-министр труда Аскарбек Ертаев рассказал, что работодатели, которые несвоевременно выплачивают зарплату, уже привлекаются к административной ответственности по Трудовому кодексу.
"Вопросы увеличения штрафов мы поднимали, с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" работали. Мы дорабатываем этот вопрос вместе с представителями "Атамекена". Они выражают несогласие и против поднятия пени, потому что не у всех работодателей есть такая возможность – они этим аргументируют фактом. Но мы будем возвращаться к этому вопросу", – дополнил спикер.
15 октября 2025 года депутат Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса признался, что у него оформлено 8-9 рассрочек, потому что приходится ждать зарплаты.
Сегодня, 19 ноября 2025 года, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников.