Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 15-17 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам республики. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане будет без осадков, Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а в Шымкенте ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 15 января: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -18-20°С.

16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -21-23°С.

17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С. Прогноз погоды по Алматы 15 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

16 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

17 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С. Прогноз погоды по Шымкенту 15 января: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

16 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.

17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С. Материал по теме Крещенским морозам быть: на Алматы надвигается холод Ранее синоптики заявили, что сильные морозы до -40°С идут в Казахстан. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 января 2026 года можете узнать здесь.

