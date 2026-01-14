#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Общество

Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:32 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 15-17 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам республики. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане будет без осадков, Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а в Шымкенте ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 15 января: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -18-20°С.
  • 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°С, днем -21-23°С.
  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -21-23°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.
  • 16 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
  • 17 января: облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 января: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.
  • 16 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.
  • 17 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:32
Крещенским морозам быть: на Алматы надвигается холод

Ранее синоптики заявили, что сильные морозы до -40°С идут в Казахстан. Подробнее о погоде на 15, 16 и 17 января 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
15:26, 19 декабря 2025
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
Сильная жара до +40°С надвигается на Шымкент, а какая погода ждет жителей Астаны и Алматы
14:48, 13 июня 2025
Сильная жара до +40°С надвигается на Шымкент, а какая погода ждет жителей Астаны и Алматы
Морозы и метели накроют Астану, Алматы и Шымкент с 22 по 24 января
15:09, 21 января 2025
Морозы и метели накроют Астану, Алматы и Шымкент с 22 по 24 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: