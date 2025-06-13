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Общество

Сильная жара до +40°С надвигается на Шымкент, а какая погода ждет жителей Астаны и Алматы

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 14:48 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 14, 15 и 16 июня 2025 года по трем крупным мегаполисам республики. Из него следует, что в Шымкенте ожидается сильная жара и погода без осадков, а в Астане и Алматы будет дождливо, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-западный, западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.
  • 15 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С.
  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 июня: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой дождь. Временами гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
  • 15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +36+38°С.
  • 15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С.
  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +38+40°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 14:48
В каких регионах Казахстана ожидается палящая жара до 40°С

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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