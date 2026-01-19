Алматы вновь накроет снегопад, Астану – сильные морозы, а Шымкент – дожди и тепло: прогноз на 20-22 января

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 20-22 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане ожидаются сильные морозы до -25°С, Алматы вновь накроет снегопад, а Шымкент – дожди и тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 20 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -13-15°С.

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -13-15°С. 21 января: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -13-15°С.

переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -13-15°С. 22 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -15-17°С. Прогноз погоды по Алматы 20 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.

переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С. 21 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -5-7°С.

переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -5-7°С. 22 января: переменная облачность, вечером снег. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 20 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем 0+2°С. 21 января: переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

переменная облачность, вечером осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С. 22 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С. Материал по теме Казахстанцы восхитились красотой застывшего города при -40°С Ранее синоптики заявили, что новая волна сильных морозов ударит по Казахстану с 20 по 22 января 2026 года. О том, где именно ждать -38°С, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: