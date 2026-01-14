#Казахстан в сравнении
Статьи

Крещенским морозам быть: на Алматы надвигается холод

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Вознесенский Кафедральный Собор, Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 13:17 Фото: pexels
Погода в Алматы необычно теплая для января месяца. Где-то в мегаполисе распустились одуванчики и проснулись божьи коровки. Многие забеспокоились, а будут ли поистине зимние дни в этом сезоне и ждать ли крещенских морозов? Zakon.kz обратился за разъяснением к синоптикам.

Праздник Крещения православные отмечают 19 января. Им завершаются рождественские святки. Горожане привыкли к выражению "крещенские морозы" и к тому, что в этот день обычно бывает весьма холодно. Но в этом сезоне погода приготовила нам сюрприз в виде несвойственной для середины зимы теплой температуры и редких осадков. Снег был всего несколько раз, и он не задерживался на земной поверхности. Дети ждут катаний на санках и игр в снежки, но температура воздуха чаще всего стоит в городе плюсовая.

Фото: pixabay

Но, как заверили в Гидрометцентре, погода в Алматы в середине января обещает быть по-настоящему холодной и снежной. Синоптики прогнозируют, что пик морозов придется на Крещение, когда столбики термометров опустятся до -15°С.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, основная волна холода ожидается с пятницы и до вторника. А погода по области будет сопровождаться порывистым ветром.

"Прогнозируется снег различной интенсивности. Также будут условия для образования туманов и гололеда. Выпадение осадков будет обусловлено прохождением фронтальных разделов, затем с приходом холодного антициклона понизится и температура воздуха", – объяснил синоптик.

По словам специалиста, в Алматы с пятницы по воскресенье ожидаются осадки различной интенсивности. Их выпадение начнется в смешанном виде, но они быстро перейдут в снег.

Фото: Zakon.kz

При этом синоптик отметил, что температура воздуха в период с 16 по 19 января в ночные часы понизится до -10-15°С, а в дневные часы – до -3-8°С.

Согласно предупреждению синоптиков, на территорию Казахстана надвигаются сильные морозы до -40°С. С 15 по 17 января 2026 года на большей части территории страны прогнозируется понижение температуры воздуха. Также в прогнозе говорится о том, что на юге Казахстана в ближайшие два дня ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега с низовой метелью и гололедными явлениями.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Последние
Популярные
