Готовы ли школы Алматы к чрезвычайным ситуациям: полиция начала масштабные проверки

В Алматы проводится поэтапное инспектирование общеобразовательных школ на предмет технической укрепленности и соблюдения требований безопасности, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом сегодня, 14 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Проверки охватывают наличие и исправность тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, организацию пропускного режима, работу охраны и общее состояние защитной инфраструктуры учебных заведений. Мероприятия проводятся в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и направлены на создание максимально безопасных условий для детей, педагогов и родителей. Особое внимание уделяется наличию тревожной кнопки и ее подключению к пультам экстренного реагирования, исправности и охвату камер видеонаблюдения, контролю доступа в здания школ, работе охранных организаций и взаимодействию с администрацией школ, готовности персонала действовать в нештатных ситуациях".

Как уточнил начальник Управления полиции (УП) Ауэзовского района Данияр Мендебаев, эти мероприятия направлены на то, чтобы каждая школа была не просто формально защищена, а реально готова к любым чрезвычайным ситуациям.

"Наша задача – убедиться, что каждая школа действительно готова к любым нештатным ситуациям. Тревожная кнопка, видеокамеры, охрана и пропускной режим – это не просто требования на бумаге, а реальные инструменты защиты детей. Мы проверяем не только наличие систем, но и то, как они работают на практике", – отметил спикер.

По его словам, при выявлении нарушений администрациям учебных заведений выдаются предписания с конкретными сроками устранения недостатков. Проверки будут продолжены во всех районах города. Полицейские подчеркивают, что безопасность в школах – это совместная ответственность государства, администрации учебных заведений и родителей. Только при таком подходе можно создать по-настоящему защищенную и спокойную среду для обучения детей.

9 января 2026 года новым начальником Департамента полиции Алматы стал Айдын Кабдулдинов. На этом посту он сменил Арыстангани Заппарова, которого назначили начальником ДП Туркестанской области.