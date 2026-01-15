К алматинцам с небольшим стажем вождения обратились с просьбой

В Алматы грядет снегопад и понижение температуры воздуха. В связи с этим коммунальные службы перевели на работу в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции со ссылкой на РГП "Казгидромет", ночью с 15 на 16 января в Алматы ожидается выпадение снега, который будет идти с перерывами до вечера 17 января. 16 января температура воздуха ночью и днем составит от -5 до -7 градусов. 17 января ночью ожидается -11-13 градусов, днем -7-9 градусов.



С 15 января коммунальные службы города перевели на работу в усиленном режиме. Организованы круглосуточные дежурства водителей, механизаторов и дорожных рабочих на производственных базах.

"Для предупреждения гололедных явлений на местах дислокации до начала снегопада будет организовано дежурство 210 пескоразбрасывателей. Превентивно перед выпадением снега планируется обработка основных магистральных улиц жидкими реагентами. В круглосуточном режиме планируется задействовать 1030 единиц специализированной техники, а также 200 единиц техники от частных организаций и 2710 дорожных рабочих. Для очистки дворовых территорий будут привлечены 1790 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники", – сообщили в управлении.

Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы с привлечением 16 единиц спецтехники и 50 человек личного состава. По линии Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы дежурство обеспечивают 53 единицы спецтехники и 244 человека личного состава.

Алматинцев в связи с резким похолоданием, прогнозируемым обледенением, образованием снежных накатов на дорогах и гололедицы на тротуарах просят соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров.

Автолюбителям с небольшим стажем вождения рекомендуют вовсе отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным транспортом. Пешеходам тоже следует соблюдать осторожность из-за возможного образования гололедной пленки на тротуарах, а также не подходить близко к многоэтажным зданиям из-за риска падения снега с крыш.

Ранее сообщалось, что основная волна холода в Алматы ожидается с пятницы 16 января и до вторника 20 января.