Коммунальщики обратились к алматинцам из-за гололеда

С 20:30 23 февраля в Алматы начался умеренный снегопад, который временами продолжится до ночи 25 февраля. Температура воздуха днем -3/-5 градусов мороза. В связи с этим власти обратились к алматинцам, сообщает Zakon.kz.

В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период силами 168 пескоразбрасывателей производилась посыпка дорог противогололедными материалами. Всего на работах по уборке снега в дневной период задействованы 483 единицы спецтехники и 1175 дорожных рабочих.

"В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. С целью недопущения обморожений необходимо теплее одеться". Управление развития коммунальной инфраструктуры

Водителям порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров, имеющим небольшой стаж вождения – пересесть на общественный транспорт.

По прогнозу РГП "Казгидромет", после 16:00 до ночи 25 февраля временами снег до 1-2 см. Температура воздуха днем -3/-5, ночью -10/-12 градусов мороза.

Ранее "КазАвтоЖол" предоставил информацию о закрытых из-за непогоды республиканских трассах.