Когда в Алматы завершится снегопад

Утром 20 декабря 2024 года в Алматы начался снегопад. В связи с этим, как отметили в пресс-службе городского акимата, коммунальные службы приступили к работе в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", снегопад завершится до 21:00. Также синоптики заявляют, что высота нового снежного покрова составит 9 мм.

"Температура воздуха в дневное время ожидается около 0°C с понижением ночью до -9…-11°C. 21 декабря – без осадков, днем температура составит -5…-7°C". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также жителей города призывают соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

Кроме того, рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада.

Что касается последствий снегопада, прошедшего 15-16 декабря, то, как заверили в акимате, массовый вывоз снега с магистральных улиц завершен.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о погоде на 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Алматы. По данным специалистов, в городе похолодает до минус 15°C.