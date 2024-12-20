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Общество

Когда в Алматы завершится снегопад

Когда в Алматы завершится снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Утром 20 декабря 2024 года в Алматы начался снегопад. В связи с этим, как отметили в пресс-службе городского акимата, коммунальные службы приступили к работе в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", снегопад завершится до 21:00. Также синоптики заявляют, что высота нового снежного покрова составит 9 мм.

"Температура воздуха в дневное время ожидается около 0°C с понижением ночью до -9…-11°C. 21 декабря – без осадков, днем температура составит -5…-7°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также жителей города призывают соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах.

Кроме того, рекомендуется временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада.

Что касается последствий снегопада, прошедшего 15-16 декабря, то, как заверили в акимате, массовый вывоз снега с магистральных улиц завершен.

Когда в Алматы завершится снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 12:56

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о погоде на 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Алматы. По данным специалистов, в городе похолодает до минус 15°C.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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