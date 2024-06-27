Как будет блокироваться реклама игорного бизнеса в Казахстане

Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев в кулуарах сената 27 июня рассказал о том, как будет действовать запрет на рекламу игорного бизнеса в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, предусмотрено ли наказание для интернет-площадок за рекламу игорного бизнеса.

"В данном законопроекте прежде всего предусмотрен практически полный запрет рекламы букмекерских контор, катализаторов. В целом реклама, которая содержит в себе противоправный контент. Реклама субъектов и организаторов игорного бизнеса, которые не имеют лицензию на территории Казахстана, в принципе и так запрещена. Поэтому проблема действительно имеет место быть", – ответил Мирас Тулебаев.

По его словам, на сегодняшний день борьба с этим явлением проводится в двух режимах – в ручном и автоматизированном.

"В ручном режиме блокировка ведется любого интернет-ресурса, содержащего противоправный контент по линии Министерства спорта, Министерства информации и цифровизации, АФМ. Сотрудниками данных ведомств ведется постоянный мониторинг сетей и телекоммуникаций", – озвучил спикер.

Подробнее о законе, направленном на борьбу с лудоманией, можно прочитать здесь.