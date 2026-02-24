Коммерческие объекты в Алматы рискуют остаться без холодной воды

Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" сделала важное обращение к потребителям холодной воды и канализации, сообщает Zakon.kz.

Призыв озвучила инженер службы сбыта:

"Мы на постоянной основе проверяем коммерческие объекты на предмет подключения к сетям водоснабжения и канализации. С каждым застройщиком также проводятся разъяснительные работы, идет объяснение порядка подключения. Если в ходе проверки выявлена незаконная врезка, объект подлежит немедленному отключению. Нарушителю выставляются крупные доначисления согласно закону".

Далее специалист привела пример.

"В Медеуском районе выявлено самовольное подключение автосервиса. Незаконная врезка на сегодняшний день ликвидирована. Подача холодной воды прекращена. Призываем бизнес работать легально".

23 февраля в Министерстве водных ресурсов и ирригации заявили, что более 700 новых родников обнаружены в Казахстане в ходе инвентаризации подземных вод. Это, по данным ведомства, позволит усилить водообеспечение страны.