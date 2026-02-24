#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Общество

Коммерческие объекты в Алматы рискуют остаться без холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 11:28 Фото: freepik
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" сделала важное обращение к потребителям холодной воды и канализации, сообщает Zakon.kz.

Призыв озвучила инженер службы сбыта:

"Мы на постоянной основе проверяем коммерческие объекты на предмет подключения к сетям водоснабжения и канализации. С каждым застройщиком также проводятся разъяснительные работы, идет объяснение порядка подключения. Если в ходе проверки выявлена незаконная врезка, объект подлежит немедленному отключению. Нарушителю выставляются крупные доначисления согласно закону".

Далее специалист привела пример.

"В Медеуском районе выявлено самовольное подключение автосервиса. Незаконная врезка на сегодняшний день ликвидирована. Подача холодной воды прекращена. Призываем бизнес работать легально".

23 февраля в Министерстве водных ресурсов и ирригации заявили, что более 700 новых родников обнаружены в Казахстане в ходе инвентаризации подземных вод. Это, по данным ведомства, позволит усилить водообеспечение страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы прошла операция по выдворению иностранцев
14:44, 24 февраля 2026
В Алматы прошла операция по выдворению иностранцев
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
12:44, 24 октября 2025
"Алматы Су" опубликовало важное сообщение для абонентов холодной воды
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
11:16, 17 ноября 2025
"Алматы Су" сообщило хорошую новость для абонентов холодной воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: