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Общество

Снег, дожди и жара до +31°С: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

Снег, дожди и жара до +31°С: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 16:13 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 24 по 26 апреля 2025 года в трех мегаполисах ожидаются снег, дожди с грозами и жара до +31°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +18+20°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 24 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.
  • 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 16:13
Какой будет погода в апреле в Казахстане

Ранее синоптики проинформировали, что Казахстан в ближайшие дни охватят заморозки до -6°C и грозы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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