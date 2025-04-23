Снег, дожди и жара до +31°С: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 24 по 26 апреля 2025 года в трех мегаполисах ожидаются снег, дожди с грозами и жара до +31°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 24 апреля: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +18+20°С. 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +23+25°С. 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 24 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С. 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С. 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С. 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С. 26 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Ранее синоптики проинформировали, что Казахстан в ближайшие дни охватят заморозки до -6°C и грозы.

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