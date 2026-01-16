Реклама в интернете стоила двум сестрам 10 млн тенге

Две сестры отдали мошенникам 10 млн тенге в Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в полиции региона, мошеннические схемы с каждым разом становятся все более продуманными и правдоподобными. Несмотря на то, что у павлодарцев на слуху практически все схемы, находятся те, кто легко поддается манипуляциям со стороны злоумышленников.



"В интернете я наткнулась на рекламное объявление о получении дивидендов в пользу пенсионеров, оно меня заинтересовало и я перешла по ссылке для получения подробной информации. В этот же день со мной связался незнакомый мужчина, который представился менеджером инвестиционной компании и пояснил, что поможет оформить дивиденды. Обрадовавшись, я предложила увеличить свои доходы сестре. Затем, действуя его четким указаниям, мы с сестрой перевели порядка 10 миллионов тенге на номера банковских счетов, который нам продиктовали", – рассказала пострадавшая жительница Экибастуза.

Не дождавшись дивидендов, женщины обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно призывает проявлять осторожность при работе в Сети: не открывать подозрительные письма и ссылки, избегать передачи личной информации на ненадежных ресурсах, регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение и использовать сложные, надежные пароли для входа в аккаунты, быть внимательным при осуществлении финансовых операций онлайн, особенно при использовании платежных карт.

