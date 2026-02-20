Очередной самострой в Алматы пошел под снос
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы снесли очередное здание, которое было построено незаконно. Об этом Zakon.kz сообщили в пятницу, 20 февраля 2026 года, в пресс-службе городского акимата.
По данным ведомства, здание располагалось в Жетысуском районе по адресу Нусипбекова, 81.
Пресс-служба акимата также опубликовала видео, где показано здание до сноса и сам процесс демонтажа.
Кроме того, 11 февраля стало известно, что автомойку, расположенную по улице Женис в мкр. Шугыла, сровняли с землей. Уже 16 февраля в центре города по решению суда снесли летнюю террасу ресторана.
