Очередной самострой в Алматы пошел под снос

В Алматы снесли очередное здание, которое было построено незаконно. Об этом Zakon.kz сообщили в пятницу, 20 февраля 2026 года, в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, здание располагалось в Жетысуском районе по адресу Нусипбекова, 81.

Пресс-служба акимата также опубликовала видео, где показано здание до сноса и сам процесс демонтажа.

Кроме того, 11 февраля стало известно, что автомойку, расположенную по улице Женис в мкр. Шугыла, сровняли с землей. Уже 16 февраля в центре города по решению суда снесли летнюю террасу ресторана.