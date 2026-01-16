Сибирский антициклон берет Казахстан в ледяной плен: страну ждут морозы и метели

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет" на 17-19 января 2026 года, обширный антициклон с центром над Сибирью продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Здесь сохранятся низкие температуры и преимущественно сухая погода, сообщает Zakon.kz.

В то же время на запад и юг страны будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

"В этих регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки, преимущественно в виде снега, низовые метели, усиление ветра до штормовых значений, а также гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что уже 17-18 января в отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей прогнозируются сильные осадки.

Уже с началом новой рабочей недели на север, северо-запад и в центральные регионы республики начнет смещаться очередной северо-западный циклон:

"Он принесет снег с метелями, а также постепенное повышение температуры воздуха. По всей территории Казахстана местами ожидаются туманы".

