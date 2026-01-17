#Казахстан в сравнении
Общество

Нормально общайся: аким Караганды разозлил горожан в соцсетях

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 06:44 Фото: unsplash
Карагандинский градоначальник Мейрам Кожухов разгневал жителей окраины своим очередным комментарием в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Началось с жалобы горожан в местном паблике на отсутствие освещения на определенном участке дороги. В ответ чиновник посоветовал проверить наличие фар на машинах, передает "КТК".

"В сторону ЖБИ освещения нет от слова "совсем". Дорога хорошая, машин много, и друг друга слепят", – отметил Instagram-пользователь.

Однако ответ акима тут же вызвал возмущение у пользователей. Особенно у тех, кто ездит по этой дороге.

"Здравствуйте, у вас на машине фары отсутствуют? Это практически загородная дорога, там не должно быть освещения, плюс – это затраты бюджетных средств на оплату за электричество", – написал Мейрам Кожухов.

16 января в акимате города Караганды журналистам "КТК" пообещали, что несмотря на резкий ответ чиновника, установку освещения на этой дороге все-таки рассмотрят.

"Приоритет – социально значимые места, где наибольший трафик людей, в особенности школы, детсады, поликлиники и прочее. По данной дороге возможность установки опор освещения будет рассмотрена", – прокомментировали в акимате.

На днях житель Жамбылской области выиграл суд против акимата.

Фото Алия Абди
Алия Абди
