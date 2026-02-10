#Казахстан в сравнении
События

"Где-где? В Караганде!": важное обращение акима Мейрама Кожухова к жителям

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 10:12 Фото: primeminister.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов на странице в Instagram опубликовал интересный пост с поздравлениями. Как оказалось, сегодня, 10 февраля 2026 года, Караганда отмечает свое 92-летие, сообщает Zakon.kz.

В своей речи градоначальник отметил, что по меркам истории город еще совсем молодой.

"Сегодня нашей Караганде – 92 года. Город – это не только улицы и здания. Город – это прежде всего люди: их труд, характер и отношение к своему дому. Именно вы, карагандинцы, формируете тот город, который мы знаем и любим, в котором живем вместе. Поздравляю вас с этой замечательной датой". Мейрам Кожухов

Далее аким оставил добрые пожелания горожанам и выразил надежду, что город останется для всех "родным, живым и настоящим".

В 1857 году на территории нынешней Караганды возник Ивановский разрез – горная выработка по добыче каменного угля. В 1931 году шахтерское поселение Караганда преобразовано в рабочий поселок, с 1934 года – город. Статус города Караганда получила 10 февраля 1934 года. Название города произошло от низкорослого кустарника караганы с желтыми цветами, который в больших количествах распространен в окрестностях города.

И конечно же, все знают и используют устойчивое выражение, означающее нежелание говорящего прямо отвечать на вопрос о местонахождении объекта: "Где-где? В Караганде!".

Кстати, недавно аким опубликовал видео, показав, как город изменился за 10 лет.

В январе 2026 года Кожухов обращался к населению из-за надвигающихся морозов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
