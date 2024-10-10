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"Что делать?": аким Караганды обратился за помощью к жителям

Мейрам Кожухов видео обращение, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 13:35 Фото: Instagram/meiram_kozhukhov
Аким Караганды Мейрам Кожухов один из немногих государственных служащих, кто активно ведет социальные сети и общается с жителями города. Градоначальник на постоянной основе рассказывает о событиях и переменах в городе, сообщает Zakon.kz.

На этот раз Кожухов записал видеообращение и разместил его на странице в Instagram. В кадре за 9 октября 2024 года аким стоит со стаканом кофе в руках и задается вопросом о будущей судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке.

По его словам, от жителей приходит много предложений о передаче объекта в коммунальную собственность.

"Посоветуйте, что мне делать?" – отмечает аким Караганды.

Кожухов считает, что в этом вопросе необходимо совместное решение.

"Нужно посоветоваться: восстановить существующее здание или рассмотреть возможность строительства нового объекта". Мейрам Кожухов

Напомним, летом 2024 года общительный аким Караганды "прошелся" критикой по рекламным плакатам в городе. Тогда в качестве примера он привел казахстанского артиста Кайрата Нуртаса.

Немного позднее он рассказал о печальном опыте из детства.

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