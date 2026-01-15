#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанец выиграл суд против акимата: ему выплатят более 100 млн тенге

мужчины, судья, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:28 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощь ИИ)
Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Жамбылской области более чем вдвое увеличил компенсацию за изымаемый участок под парк, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 15 января 2026 года из Telegram-канала суда:

"В 2010 году постановлением правительства был утвержден генеральный план Тараза. В рамках его реализации и проекта детальной планировки центральной части города акиматом Тараза было принято постановление об изъятии земельного участка площадью 0,0862 га крестьянского хозяйства (КХ) для строительства парка. Крестьянское хозяйство, занимаясь коммерческой деятельностью, сдавало в аренду бутик, расположенный на спорном участке. Независимым оценщиком рыночная стоимость участка была определена свыше 46 млн тенге".

Однако, как отметили в суде, крестьянское хозяйство не согласилось с предложенной суммой компенсации.

"В связи с этим акимат обратился в суд с иском к КХ об отчуждении участка в собственность государства с компенсацией, исходя из стоимости свыше 46 млн тенге".Пресс-служба СМЭС Жамбылской области

В ходе судебного заседания представитель КХ заявил, что не возражает против изъятия участка для строительства парка при условии выплаты справедливой компенсации.

Согласно заключению назначенной судом судебно-товароведческой экспертизе, рыночная стоимость спорного участка была пересмотрена и установлена более 100,6 млн тенге.

"С учетом изложенного суд удовлетворил иск акимата и обязал выплатить компенсацию в размере 100,6 млн тенге, более чем вдвое увеличив первоначальную сумму".Пресс-служба СМЭС Жамбылской области

Решение вступило в законную силу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 10:28
13 владельцев и 44 участка: частник незаконно получил землю у Парка ветеранов, которую поделил и продал

13 января 2026 года стало известно, что акимат Шымкента незаконно передал частнику землю, предназначенную для строительства ТЦ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
