Общество

В курортном Бурабае вспыхнул земельный скандал

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 07:25 Фото: wikimedia/Тимур Жансултан
Предприниматели Акмолинской области бьют тревогу, потому что через суды у них пытаются изъять земельные участки, приобретенные законно и используемые годами, сообщает Zakon.kz.

В курортном Бурабае за красивой картинкой скрывается конфликт, который может затронуть сотни семей. Чиновники через суды начали процесс изъятия земель у обычных жителей и предпринимателей, передает Almaty.tv.

"Признать через суд договоры купли-продажи недействительными требуют сотрудники Департамента по управлению земельными ресурсами", – жалуются предприниматели.

Со слов предпринимателей, землю они покупали законно, оформляли документы, строили жилье и бизнес, исправно платили налоги и не получали никаких претензий. Их юристы отмечают, что многие собственники узнают о претензиях уже на стадии судебных разбирательств.

"Порядка 100 исков рассматриваются о признании сделки недействительными, касательно земель – фактически лишения права собственности на землю. И как нам пояснили, около одной тыс. участков находятся на проверке, в последующем также может оказаться, что их сделки недействительные. С данной ситуацией мы категорически не согласны, считаем, что это незаконно. Точных границ не представлено государственными органами", – рассказал юрист Бауржан Акылбаев.

В прокуратуре настаивают, что земли национального парка являются собственностью народа Казахстана и не подлежат отчуждению.

"Ранее из земель особо охраняемых природных территорий с нарушением законодательства предоставлены земельные участки. Земли национального парка переведены в земли населенных пунктов решениями местных исполнительных и представительных органов. Департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области для возврата указанных земель национальному парку поданы иски в суд о признании сделок с указанными землями недействительными", – прокомментировали ситуацию в прокуратуре Акмолинской области.

А предпринимателей Актобе в настоящее время волнует другая проблема. Они заявили, что чиновники из акимата "воруют" у них тепло.

Фото Алия Абди
Алия Абди
