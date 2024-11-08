Почему в одном из районов Алматы жители остались без газа

В Медеуском районе Алматы часть домов осталась без газоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "QAZAQGAZ AIMAQ", 7 ноября в 21:15 в Аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка об отключении газа в Медеуском районе по ул. Ладушкина, 120/9.

"По приезду на место слесарем аварийно-диспетчерской службы Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" проведено обследование газопровода и ШГРП-625 (шкафной газорегуляторный пункт), в результате которого выявлено, что сработала противоаварийная защита оборудования на отключение", – сказано в сообщении.

Незамедлительно были перекрыты входная и выходная запорные арматуры, опломбированы свинцовой пломбой. В результате без газа остались 98 домов частного сектора.

Как объяснили в Департаменте по связям с общественностью и ИСМ АО "QazaqGaz Aimaq", система противоаварийной защиты включает предохранительные запорные клапаны (ПЗК), которые автоматически прекращают подачу газа в случае повышения или понижения давления сверх заданных пределов. ПЗК срабатывают для предотвращения более серьезных последствий и обеспечения безопасности абонентов.

8 ноября сотрудники аварийной службы начали работы по техническому обслуживанию ШГРП-625.

"На данный момент специалисты аварийно-диспетчерской службы Алматинского производственного филиала проводят комплексные восстановительные работы. Ожидается, что газоснабжение будет полностью восстановлено до 12:00 8 ноября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства. Данные меры необходимы для дальнейшего бесперебойного и безопасного газоснабжения", – отметили в QazaqGaz Aimaq.

Отметим, что в Рудном в ночь на 8 ноября часть жителей остались без отопления из-за аварии.