В одном из районов Алматы власти намерены объявить режим ЧС

В Бостандыкском районе Алматы планируется объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба в связи с длительным отсутствием водоснабжения в ряде микрорайонов, сообщает Zakon.kz.

Проект нормативного правового акта, вынесенного на общественное обсуждение, опубликовали 12 февраля на портале "Открытые НПА".

Документ подготовлен КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" на основании норм закона "О гражданской защите", а также действующей классификации чрезвычайных ситуаций и решений городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Согласно проекту, речь идет о перебоях с водоснабжением в микрорайонах Кокшокы, жилом комплексе "Алма" и прилегающих жилых домах. Введение режима ЧС необходимо для оперативного принятия мер по защите населения и ликвидации последствий техногенной аварии.



В числе запланированных мероприятий – модернизация и реконструкция инженерных сетей, предотвращение подтоплений на потенциально уязвимых территориях, а также снижение рисков на отдельных участках дорог, включая предгорную зону.

