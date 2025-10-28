#АЭС в Казахстане
Общество

Снег и сильные дожди: "Казгидромет" дал прогноз на 29 октября

осень, деревья, горы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 17:46 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 29 октября 2025 года, ожидаются осадки, местами – сильные, а также туман и усиление ветра. Соответствующий прогноз предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона сохранит погоду без осадков на севере, востоке и в центре Казахстана.

"На остальной территории Казахстана под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на западе – сильные дожди, в горных районах юго-востока в ночные часы – осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, на юго-западе, юге, юго-востоке – усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – Кызылординской, Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

Синоптики предупредили жителей Астаны и еще пяти городов об НМУ

Ранее мы писали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С. Подробнее о прогнозе на 29, 30 и 31 октября можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
