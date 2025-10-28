Снег и сильные дожди: "Казгидромет" дал прогноз на 29 октября

В Казахстане в предстоящую среду, 29 октября 2025 года, ожидаются осадки, местами – сильные, а также туман и усиление ветра. Соответствующий прогноз предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что отрог антициклона сохранит погоду без осадков на севере, востоке и в центре Казахстана.

"На остальной территории Казахстана под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, на западе – сильные дожди, в горных районах юго-востока в ночные часы – осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, на юго-западе, юге, юго-востоке – усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов республики ожидается:

высокая пожарная опасность – в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай,

– в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области и области Жетысу, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – Кызылординской, Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

