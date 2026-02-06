#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
В ближайшие три дня в Астане ожидаются сильные морозы до -22°С, на Алматы надвигаются осадки (снегопады и дожди), а в Шымкенте будет почти весенняя погода с 16-градусным теплом. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 7 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -13-15 °С.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.
  • 9 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо -западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.
  • 8 февраля: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С
  • 9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 февраля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
  • 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.
  • 9 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 15:00
Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан 7-9 февраля 2026 года накроют потепление до +15°С, сильные снегопады и ливни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
14:23, 20 января 2026
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Холод до -27°С, 3-градусное тепло и сильные осадки: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце января
14:42, 27 января 2026
Холод до -27°С, 3-градусное тепло и сильные осадки: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце января
Экстремальные морозы до -32°С в Астане, снегопад в Алматы, а Шымкент спасет тепло: прогноз на три дня
14:01, 15 января 2026
Экстремальные морозы до -32°С в Астане, снегопад в Алматы, а Шымкент спасет тепло: прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: