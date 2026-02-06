На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня в Астане ожидаются сильные морозы до -22°С, на Алматы надвигаются осадки (снегопады и дожди), а в Шымкенте будет почти весенняя погода с 16-градусным теплом. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 7 февраля: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -13-15 °С.

8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С.

9 февраля: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С. Прогноз погоды по Алматы 7 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо -западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

8 февраля: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С

9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 февраля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.

9 февраля: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С. Материал по теме Резкое похолодание обрушится почти на весь Казахстан – срочное предупреждение МЧС Ранее синоптики сообщили, что Казахстан 7-9 февраля 2026 года накроют потепление до +15°С, сильные снегопады и ливни.

