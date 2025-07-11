Что нужно знать о международных водительских удостоверениях: заявление полиции Алматы
Международное водительское удостоверение (МВУ) – это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.
Как пояснил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев:
"В соответствии со ст. 6 закона "Об органах внутренних дел" выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел".
На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Казахстане не выдаются.
Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы.
"Департамент полиции Алматы предупреждает граждан о недопустимости обращения в частные организации, туристические агентства и иные структуры, не наделенные полномочиями по выдаче международного водительского удостоверения".Пресс-служба ДП Алматы
В ДП также пояснили, что МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод.
Документ может потребоваться:
- при аренде автомобиля за границей;
- при пересечении границ на личном авто;
- при предъявлении документов во время дорожных проверок;
- при оформлении страхования за рубежом.
При этом получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.
Если у водителей есть сомнения и вопросы, стоит обратиться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.
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