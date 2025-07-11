Что нужно знать о международных водительских удостоверениях: заявление полиции Алматы

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы сегодня, 11 июля 2025 года, выступила с важным заявлением и предупреждением. Стражи порядка рассказали, где и как можно получить международные водительские удостоверения (МВУ), сообщает Zakon.kz.

Международное водительское удостоверение (МВУ) – это документ, подтверждающий право водителя управлять транспортным средством за границей. Оно признается в более чем 180 странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

Как пояснил начальник процессингового центра Управления административной полиции ДП Алматы Айдын Меркимбаев:

"В соответствии со ст. 6 закона "Об органах внутренних дел" выдача водительских удостоверений, включая международные, относится к исключительной компетенции органов внутренних дел".

На сегодняшний день международные водительские удостоверения в Казахстане не выдаются.

Все заявления граждан на их оформление через сомнительные онлайн-сайты или частные фирмы не имеют юридической силы.

"Департамент полиции Алматы предупреждает граждан о недопустимости обращения в частные организации, туристические агентства и иные структуры, не наделенные полномочиями по выдаче международного водительского удостоверения". Пресс-служба ДП Алматы

В ДП также пояснили, что МВУ не заменяет национальное водительское удостоверение, а представляет собой его официальный перевод.

Документ может потребоваться:

при аренде автомобиля за границей;

при пересечении границ на личном авто;

при предъявлении документов во время дорожных проверок;

при оформлении страхования за рубежом.

При этом получение МВУ не требует сдачи экзаменов или прохождения обучения.

Если у водителей есть сомнения и вопросы, стоит обратиться за разъяснениями в территориальные органы внутренних дел.

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