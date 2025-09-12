Полиция Караганды задержала в Алматы жителя Шымкента, "отметившегося" в Астане

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 12 сентября 2025 года рассказали о задержании молодого человека, путешествующего по городам Казахстана с криминальными целями, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, карагандинские стражи порядка задержали в Алматы 20-летнего жителя Шымкента. Его подозревают в кражах по всей стране.

"По предварительным данным, он украл ювелирные изделия из бутика в ТРЦ Караганды и барсетку в местной мечети. Ущерб составил около 800 тысяч тенге. На допросе задержанный признался еще в двух кражах – в мечетях Астаны и Алматы. Это подтверждает, что он систематически занимался преступной деятельностью в разных регионах страны", – рассказали в ДП.

В настоящее время ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела, проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

