Фото очередного сталкера показала полиция Шымкента

В Шымкенте пресечен очередной случай сталкинга. Об этом сегодня, 12 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в навязчивом преследовании девушки, задержан. "После двух месяцев отношений и знакомства молодого человека с ее родителями девушка узнала, что он ранее состоял в браке. Потерпевшая решила прекратить отношения, однако мужчина отказался принять разрыв и на протяжении более трех месяцев продолжал навязчиво звонить, писать сообщения и фактически преследовать ее, а также говорил, что может причинить вред ее семье. Опасаясь за свою безопасность, потерпевшая обратилась в полицию", – поделились подробностями в пресс-службе ДП Шымкента и опубликовали фото сталкера. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ Полиция установила, задержала и заключила под стражу подозреваемого, проводится досудебное расследование. "Навязчивое преследование, давление и угрозы – это не "личный конфликт", а прямое нарушение закона. Подобные действия будут незамедлительно и жестко пресекаться", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента. Материал по теме Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры 10 февраля 2026 года стало известно, что в Шымкенте задержали двух сталкеров.

