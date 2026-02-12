#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Происшествия

Фото очередного сталкера показала полиция Шымкента

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:10 Фото: pexels
В Шымкенте пресечен очередной случай сталкинга. Об этом сегодня, 12 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в навязчивом преследовании девушки, задержан.

"После двух месяцев отношений и знакомства молодого человека с ее родителями девушка узнала, что он ранее состоял в браке. Потерпевшая решила прекратить отношения, однако мужчина отказался принять разрыв и на протяжении более трех месяцев продолжал навязчиво звонить, писать сообщения и фактически преследовать ее, а также говорил, что может причинить вред ее семье. Опасаясь за свою безопасность, потерпевшая обратилась в полицию", – поделились подробностями в пресс-службе ДП Шымкента и опубликовали фото сталкера.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Полиция установила, задержала и заключила под стражу подозреваемого, проводится досудебное расследование.

"Навязчивое преследование, давление и угрозы – это не "личный конфликт", а прямое нарушение закона. Подобные действия будут незамедлительно и жестко пресекаться", – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:10
Сталкинг в Казахстане стал преступлением – разъяснение Генпрокуратуры

10 февраля 2026 года стало известно, что в Шымкенте задержали двух сталкеров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На выходных улицы Алматы перекроют из-за забега
16:54, Сегодня
На выходных улицы Алматы перекроют из-за забега
Громкие выстрелы в Шымкенте: полиция объяснила, что происходит
11:48, 19 января 2026
Громкие выстрелы в Шымкенте: полиция объяснила, что происходит
Глава МВД жестко прошелся по полиции Шымкента после резонансных происшествий
15:32, 05 февраля 2026
Глава МВД жестко прошелся по полиции Шымкента после резонансных происшествий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: