Мороз, шквалистый ветер и гололед: что происходит в регионах страны – фоторепортаж

Лютые морозы и пронизывающий ветер накрыли сразу несколько регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz. В Павлодаре и Усть-Каменогорске столбики термометров опускаются до -38°С, школьники ушли на дистанционку, власти усиливают работу служб ЧС. Улицы городов пустеют под ледяным инеем.

Минус 38: Павлодар в ледяных объятиях зимы

Лютые морозы до -38°С пришли в Павлодарскую область с началом Масленицы. Уже несколько дней подряд школьники и студенты 1-х и 2-х курсов колледжей учатся дистанционно.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

С начала последней февральской недели у павлодарцев, как писал Пушкин, "мороз и солнце, день чудесный". Деревья покрываются густым инеем, Иртыш парит над городом, но его жители, привыкшие к суровому климату, спокойно идут по делам, будто мороз – лишь часть их повседневности.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Из-за холодов сельхозярмарка, запланированная на 28 февраля 2026 года, отменена. Павлодарцам придется отложить привычный поход на базар за свежим мясом, овощами и картофелем.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Полиция и службы ЧС работают в усиленном режиме. Мороз морозом, а подготовка к паводкам идет по плану – в области стартовали республиканские командно-штабные учения "Көктем-2026". Жителей условно эвакуируют в теплые помещения с горячим питанием, организован вывоз снега, а скот отгоняют в безопасные зоны.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Мороз в Усть-Каменогорске

Сегодня утром, 26 февраля 2026 года, в Усть-Каменогорске, как и в Павлодаре, температура наружного воздуха тоже опустилась до -38°С. Ученики не пошли на занятия, улицы опустели, а транспортный поток существенно сократился.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

На популярной и обычно оживленной аллее на Бульваре Гагарина совсем нет прогуливающихся жителей.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Попрятались даже бродячие собаки, которые давно стали неотъемлемой частью жилых дворов и обычно обитают рядом с мусорными площадками.

Накануне Управление образования Восточно-Казахстанской области перевело учеников 0-11-х классов первой и второй смен на дистанционное обучение, и школьников, спешащих на учебу, тоже не видно. Встретить можно только случайных пешеходов и немногочисленных горожан, ожидающих автобусы и трамваи на остановках.

"Дочка осталась дома, занятия сегодня отменили. Уже который раз отменяют то из-за ветра, то из-за морозов, то из-за гололеда. Но по такой погоде я бы ребенка и сама в школу не повела. Пока ждала маршрутку, очень сильно замерзла. Хоть и посмотрела в приложении, когда она придет, но пока добежала до остановки, руки замерзли до боли", – рассказала горожанка Екатерина Ларионова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

К слову, в городе есть теплые остановки, но их значительно меньше, чем открытых остановочных павильонов. Поэтому жителям приходится дожидаться общественный транспорт на холоде, периодически отогреваясь в магазинах, расположенных рядом с остановками.

"Утром было так холодно, что пришлось ехать на такси. Спрос, конечно, вырос. Заплатила больше, чем обычно. Но лучше так, чем мерзнуть на остановке. Дом не промерз, в квартире тепло, что радует. Но на улицу выходить не хочется совершенно", – поделилась жительница города Асель Мустафина.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Впрочем, мороз придал городу особый шарм. Фонари, ограды, лавочки и деревья покрылись густым белым инеем. Воздух стал обжигающим и как будто белесым. Пейзаж дополнили сугробы на улицах и во дворах. Но любоваться красивыми видами недосуг – даже самая теплая одежда перестает спасать от холода уже через пять минут.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Низкие температуры этой зимой стали серьезным испытанием для инфраструктуры областного центра. Но город справился достойно. Даже в самые пиковые температуры дворники в ручном режиме чистили тротуары, остановочные карманы и другие общественные пространства, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан. На качество автобусного и трамвайного сообщения морозы почти не повлияли. Вот только городские власти отменили предстоящую ярмарку, которая проходит в городе каждую субботу.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Судя по прогнозу, морозы в Усть-Каменогорске будут стоять до конца недели, на 27 февраля 2026 года синоптики обещают еще более сильное понижение температуры, но потом холода пойдут на убыль.

Балхаш

В городе Балхаше Карагандинской области температура воздуха держится на отметке -20°С ночью и около -15°С днем, но сильные порывы ветра значительно усиливают ощущение холода. На открытых участках находиться непросто – ветер делает погоду по-настоящему суровой.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Из-за неблагоприятных погодных условий в городе продолжают действовать ограничения для школьников. Ученики начальных классов находятся на дистанционном обучении уже несколько дней подряд. 25 февраля 2026 года занятия были отменены для первой смены старших классов, а сегодня, 26 февраля, дома остаются учащиеся с 1-го по 9-е классы. Такие меры принимаются для безопасности детей, чтобы избежать переохлаждений и простудных заболеваний.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

Непросто сейчас коммунальщикам: им приходится работать, несмотря на холод и ветер.

Фото: Zakon.kz/Виктория Буханцева

По прогнозам синоптиков, морозная и ветреная погода в ближайшие дни в Балхаше сохранится. Горожанам советуют по возможности ограничить длительное пребывание на улице и внимательно следить за изменениями погодных условий.

Не радует погода и астанчан, им обещают лютый холод до -33°С, а алматинцам обильные снегопады, ветер и дождь.