Морозный удар до -62°С в ВКО? Синоптики уточнили реальные цифры

Зима окончательно вступила в свои права по всему Казахстану. Особенно ярко ее дыхание ощущается в Восточно-Казахстанской области, где морозы и снег напомнили о суровом характере сезона, сообщает Zakon.kz.

Местные жители решили поделиться ощущениями и рассказать о происходящем. Так, житель Алтая (бывший Зыряновск) записал видео и заявил, что в городе температура опустилась до -62°С.

Кроме того, по данным регионального издания Yk-news.kz, столбики термометров ниже 50°С опустились в селе Парыгино района Алтай.

В пресс-службе РГП "Казгидромет" прокомментировали заявление автора ролика, уточнив, что в ночь на 16 января 2026 года температура воздуха на метеостанции Алтая составила минус 41,5°С.

Тем самым метеорологи опровергли высказывания из социальных сетей.

Что касается других городов, то уже в обед, 14:00, в Усть-Каменагорске зафиксировали -26°С, в Маркаколе – -32°С.

"17-18 января ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз до -45°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что область накроет густой туман.

Ранее мы также сообщали, что 17-19 января 2026 года обширный антициклон с центром над Сибирью продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Здесь сохранятся низкие температуры и преимущественно сухая погода. В то же время на запад и юг страны будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Материал по теме На Алматы обрушится сильный снегопад, а чего ждать Астане и Шымкенту: прогноз погоды на выходные

О том, какие погодные сюрпризы принесет февраль в Астане, Алматы и Шымкенте, можно ознакомиться по этой ссылке.