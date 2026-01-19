Как в детстве: маленькие школьники довезли учительницу домой на санках и растрогали Казнет
Учительница начальных классов Бибинур Жаксылыкова из села Акколь на своей странице в Instagram выложила видео, в котором ученики окружили ее и предложили проводить до дома на санках. Она интересуется у них, не стыдно ли будет, на что дети ответили – нет.
"За какое добро мне посланы такие внимательные школьники. Мои любимые и умные ученики", – написала Бибинур Жаксылыкова.
Всю дорогу педагог и школьники смеются. Дети помогают друг другу, а девушка признается, что катание оказалось веселым, как в детстве. Публикацию автор сопроводила казахской песней о детстве Токтара Серикова "Балалық шақ". Учительница поблагодарила школьников за то, что смогла ненадолго вернуться в детство и вспомнить незабываемые ощущения. Они также сделали совместное фото.
Маленький жест заботы и знак уважения привлек большое внимание. Ролик набрал больше 51 тыс. лайков и 4500 комментариев:
- Молодец, что не отказали детям и подарили возможность проявить свою заботу.
- Какое прекрасное зрелище. Пусть сложная жизнь не ломает этих детей, и они всегда будут такими чуткими.
- Вырастут, на крутых автомобилях еще покатают вас.
- Сколько раз пересмотрела. Такая милая учительница и счастливые дети.
- Как классно вы провели время. Дети не пожалели сил, любви и внимания.
А в области Жетысу работает 34-летний Таир Тойгулов – креативный педагог, который ведет увлекательный контент в соцсетях. По его словам, соцсети – это дополнительный способ донести сложные смыслы простым, живым языком и вернуть интерес к знанию.