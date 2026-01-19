#Казахстан в сравнении
Общество

Как в детстве: маленькие школьники довезли учительницу домой на санках и растрогали Казнет

Как в детстве: маленькие школьники проводили учительницу домой на санках в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:34 Фото: pixabay
В Сети завирусилось трогательное видео, в котором ученики катают свою учительницу на санках, сообщает Zakon.kz.

Учительница начальных классов Бибинур Жаксылыкова из села Акколь на своей странице в Instagram выложила видео, в котором ученики окружили ее и предложили проводить до дома на санках. Она интересуется у них, не стыдно ли будет, на что дети ответили – нет.

"За какое добро мне посланы такие внимательные школьники. Мои любимые и умные ученики", – написала Бибинур Жаксылыкова.

Всю дорогу педагог и школьники смеются. Дети помогают друг другу, а девушка признается, что катание оказалось веселым, как в детстве. Публикацию автор сопроводила казахской песней о детстве Токтара Серикова "Балалық шақ". Учительница поблагодарила школьников за то, что смогла ненадолго вернуться в детство и вспомнить незабываемые ощущения. Они также сделали совместное фото.

Маленький жест заботы и знак уважения привлек большое внимание. Ролик набрал больше 51 тыс. лайков и 4500 комментариев:

  • Молодец, что не отказали детям и подарили возможность проявить свою заботу.
  • Какое прекрасное зрелище. Пусть сложная жизнь не ломает этих детей, и они всегда будут такими чуткими.
  • Вырастут, на крутых автомобилях еще покатают вас.
  • Сколько раз пересмотрела. Такая милая учительница и счастливые дети.
  • Как классно вы провели время. Дети не пожалели сил, любви и внимания.

А в области Жетысу работает 34-летний Таир Тойгулов – креативный педагог, который ведет увлекательный контент в соцсетях. По его словам, соцсети – это дополнительный способ донести сложные смыслы простым, живым языком и вернуть интерес к знанию.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Ошибка в тексте: