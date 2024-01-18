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Учительница с палкой взбудоражила Казнет

Учительница с палкой взбудоражила Казнет Фото: Instagram/112_aktau
Накануне, 17 января 2024 года, в социальных сетях появилось видео, записанное во время урока в одной из школ Мангистауской области. В нем крупным планом можно увидеть учительницу, которая палкой бьет школьников, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов. Из его описания следует, что инцидент произошел 15 января. По мнению мамы учащегося, школьный учитель (или она практикантка?) выбрала строгий метод воспитания детей. Родители обратились в Управление образования Мангистауской области с просьбой проверить законность действий педагога.

Действия учительницы взбудоражили пользователей Казнета: если одни отреагировали негативно, то большинство в этом ничего противоправного:

  • "Бить – это правильно".
  • "У учителя нет статуса в их глазах".
  • "Это неправильно. Нужно взглядом пугать!"
  • "Если не учатся, пусть бьет, от этого не умрут".
  • "Эх, такого хорошего человека лишили работы. Все из-за стукачей".
  • "Скоро уволят всех учителей. Потом, наверное, нам самими придется учить их дома".
  • "Если этих детей не будет воспитывать учитель, если дома не будут ругать родители, то что будет?"
  • "Бьют не ради того, чтобы они выросли плохими, а ради того, чтобы они учились, знали, получали знания, были умными".

На публикацию отреагировали в областном управлении образования.

"Выяснилось, что инцидент произошел в частной школе IQ Мунайлинского района. Преподаватель – молодой специалист со стажем работы четыре месяца, учитель начальных классов Чинибаева Дузелдик. На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу".Пресс-служба Управления образования Мангистауской области

В ведомстве отметили, что 17 января учительница уволилась по собственному желанию.

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