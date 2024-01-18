Учительница с палкой взбудоражила Казнет

Накануне, 17 января 2024 года, в социальных сетях появилось видео, записанное во время урока в одной из школ Мангистауской области. В нем крупным планом можно увидеть учительницу, которая палкой бьет школьников, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов. Из его описания следует, что инцидент произошел 15 января. По мнению мамы учащегося, школьный учитель (или она практикантка?) выбрала строгий метод воспитания детей. Родители обратились в Управление образования Мангистауской области с просьбой проверить законность действий педагога.

Действия учительницы взбудоражили пользователей Казнета: если одни отреагировали негативно, то большинство в этом ничего противоправного:

"Бить – это правильно".

"У учителя нет статуса в их глазах".

"Это неправильно. Нужно взглядом пугать!"

"Если не учатся, пусть бьет, от этого не умрут".

"Эх, такого хорошего человека лишили работы. Все из-за стукачей".

"Скоро уволят всех учителей. Потом, наверное, нам самими придется учить их дома".

"Если этих детей не будет воспитывать учитель, если дома не будут ругать родители, то что будет?"

"Бьют не ради того, чтобы они выросли плохими, а ради того, чтобы они учились, знали, получали знания, были умными".

На публикацию отреагировали в областном управлении образования.

"Выяснилось, что инцидент произошел в частной школе IQ Мунайлинского района. Преподаватель – молодой специалист со стажем работы четыре месяца, учитель начальных классов Чинибаева Дузелдик. На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу". Пресс-служба Управления образования Мангистауской области

В ведомстве отметили, что 17 января учительница уволилась по собственному желанию.

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