Учительница с палкой взбудоражила Казнет
Ролик опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов. Из его описания следует, что инцидент произошел 15 января. По мнению мамы учащегося, школьный учитель (или она практикантка?) выбрала строгий метод воспитания детей. Родители обратились в Управление образования Мангистауской области с просьбой проверить законность действий педагога.
Действия учительницы взбудоражили пользователей Казнета: если одни отреагировали негативно, то большинство в этом ничего противоправного:
- "Бить – это правильно".
- "У учителя нет статуса в их глазах".
- "Это неправильно. Нужно взглядом пугать!"
- "Если не учатся, пусть бьет, от этого не умрут".
- "Эх, такого хорошего человека лишили работы. Все из-за стукачей".
- "Скоро уволят всех учителей. Потом, наверное, нам самими придется учить их дома".
- "Если этих детей не будет воспитывать учитель, если дома не будут ругать родители, то что будет?"
- "Бьют не ради того, чтобы они выросли плохими, а ради того, чтобы они учились, знали, получали знания, были умными".
На публикацию отреагировали в областном управлении образования.
"Выяснилось, что инцидент произошел в частной школе IQ Мунайлинского района. Преподаватель – молодой специалист со стажем работы четыре месяца, учитель начальных классов Чинибаева Дузелдик. На учителя был составлен протокол об административном правонарушении, а также назначена дисциплинарная мера "строгий выговор" согласно основному приказу".Пресс-служба Управления образования Мангистауской области
В ведомстве отметили, что 17 января учительница уволилась по собственному желанию.
Материал по теме
27 октября 2023 года стало известно, что учителя наказали за грубое обращение с курящим учеником в Акмолинской области. Подробности по ссылке.