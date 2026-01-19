Жумангарин восхитился неординарностью методов администрации Трампа по улучшению экономики

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, комментируя советы некоторых экспертов требовать индексации зарплаты у работодателя, восхитился неординарностью методов администрации Дональда Трампа по улучшению экономики, сообщает Zakon.kz.

По словам Жумангарина, в каждом конкретном случае индексация зарплаты зависит от каждого конкретного предприятия.

"В принципе, работники предприятия видят его текущее состояние – если на самом деле тяжелая экономическая ситуация, если предприятие находится в так называемом "красном океане", если высокая конкуренция, если есть проблемы с прибылью – о каком повышении зарплаты может идти речь? Если прибыль хорошая, но она не делится равномерно между руководством и работниками, наверное, есть какая-то почва для разговоров. Но в каждом конкретном случае это происходит индивидуально", – сказал он на пленарной сессии 5-го заседания Национального курултая 19 января 2026 года.

Глава МНЭ напомнил, что в Казахстане действует программа по повышению доходов населения до 2029 года, но, по его словам, она сейчас претерпевает изменения.

"Потому что создание новых рабочих мест, снижение инфляции – все это старые методы. У президента США Дональда Трампа и его администрации очень много неординарных методов – они снижают стоимость ипотеки, делают вещи, связанные со снижением стоимости страхования, уменьшают закредитованность населения и так далее", – добавил Жумангарин.

Ранее зампремьера прокомментировал предложение экспертов провести в стране поэтапную ползучую девальвацию тенге.