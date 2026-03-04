Жумангарин рассказал, какую помощь Казахстан готов оказать в рамках Совета мира

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал возможный вклад Казахстана в инициативу Совета мира, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какую сумму Казахстан внес или планирует внести в рамках инициативы Совета мира, о которой ранее заявлялось при участии восьми стран.



"Во-первых, мы еще ничего не вносили. Речь идет о том, что мы готовы в рамках стабилизации отправить медиков с полевыми госпиталями. Мы готовы предоставить гранты для обучения студентам. Мы готовы оказать гуманитарную помощь продуктами питания, либо поставить продукты питания. То есть, большая часть помощи оказывается таким образом. Она тоже может быть оценена, понимаете? Здесь не стоит говорить, что назвали цифры, она будет таким образом включена. Это разносторонняя помощь, большая часть из которой будет носить гуманитарный характер", – ответил Жумангарин.

Представители СМИ уточнили, что, согласно заявлению Дональда Трампа, страны-участницы уже собрали около 7 млрд долларов, и поинтересовались, рассматривается ли конкретная сумма взноса со стороны Казахстана и внес ли он эти средства на данный момент.



"Эти вопросы мы на правительственном уровне еще не обсуждали. Поэтому тот ответ, который я вам до этого дал, он на сегодняшний день окончательный", – резюмировал он.

Ранее стало известно, почему Казахстан не стал платить миллиард долларов за вступление в Совет мира.