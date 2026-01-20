Жанаозенцу и его подельнику грозит штраф в 17 миллионов тенге за интим-шантаж
По данным Lada.kz, с заявлением в полицию обратилась потерпевшая 2000 года рождения. По ее словам, мужчина 1997 года рождения, угрожая распространить интимные фотографии в социальных сетях и среди родственников, требовал у нее денежные средства в размере 1 миллиона тенге.
В результате оперативных мероприятий 17 января в Жанаозене были задержаны двое мужчин.
Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли мобильный телефон iPhone 14 Pro Max синего цвета, у второго – iPhone 11 черного цвета. Устройства приобщены к делу как вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Вымогателям может грозить штраф в размере до 4000 МРП (17 300 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
