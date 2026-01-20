#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Жанаозенцу и его подельнику грозит штраф в 17 миллионов тенге за интим-шантаж

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 08:42 Фото: pexels
Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, один из них угрожал 24-летней девушке распространением интимных фотографий и требовал 1 миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, с заявлением в полицию обратилась потерпевшая 2000 года рождения. По ее словам, мужчина 1997 года рождения, угрожая распространить интимные фотографии в социальных сетях и среди родственников, требовал у нее денежные средства в размере 1 миллиона тенге.

В результате оперативных мероприятий 17 января в Жанаозене были задержаны двое мужчин.

Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли мобильный телефон iPhone 14 Pro Max синего цвета, у второго – iPhone 11 черного цвета. Устройства приобщены к делу как вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РК (Вымогательство). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Вымогателям может грозить штраф в размере до 4000 МРП (17 300 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы писали о том, что акмолинка оформила кредиты и перевела деньги мошенникам, поверив в легкий доход.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау
18:40, 05 июня 2025
Блогера обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау
Интимное видео обошлось жителю Астаны в 33 млн тенге
13:40, 13 декабря 2023
Интимное видео обошлось жителю Астаны в 33 млн тенге
Пикантное фото жительницы Семея оценили в 1 млн тенге
17:23, 11 августа 2023
Пикантное фото жительницы Семея оценили в 1 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: