Выяснились планы реконструкции новой части вокзала Астана-1

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Тайжанов Жанибек ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1, сообщает Zakon.kz.

Осмотр провели совместно с представителями акимата города Астаны, АО НК "КТЖ", а также РГП на ПХВ "Казреставрация".

В рамках рабочей поездки вице-министр осмотрел новую часть вокзального комплекса, где в настоящее время ведутся основные строительно-монтажные работы.

В ходе реконструкции предусмотрено увеличение общей площади вокзала с 7 827 м2 до 8 409 м2. Проектом предусмотрено внедрение современных инженерных и цифровых решений, применение новых строительных технологий, а также обновление функциональной планировки с учетом роста пассажиропотока, требований по безопасности и комфорту.

Фото: Министерство транспорта РК

Отдельное внимание уделено старой части вокзала Астана-1, которая на период реконструкции новой части используется для обслуживания пассажиров.

Вице-министр ознакомился с условиями организации пассажирского сервиса в действующем здании, включая зал ожидания с современными креслами, в том числе с функцией массажа, объекты общественного питания, санитарно-бытовые помещения и иные сервисные зоны.

Старая часть вокзала является объектом историко-культурного наследия. Ее реконструкция будет осуществляться РГП на ПХВ "Казреставрация" с соблюдением требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры.

В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы, направленные на последующую реставрацию и адаптацию объекта к современным условиям эксплуатации при сохранении его исторического облика.

По итогам осмотра вице-министром даны конкретные поручения АО НК "КТЖ" и подрядной организации, касающиеся строгого соблюдения графика работ, координации действий всех участников проекта, а также обеспечения своевременного завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Завершение СМР по новой части вокзального комплекса планируется до конца октября текущего года.

Ранее хорошую новость объявили жителям Алматы об историческом центре города.