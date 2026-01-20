#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Выяснились планы реконструкции новой части вокзала Астана-1

Вокзал Астана1, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 08:16 Фото: wikipedia
Вице-министр транспорта Республики Казахстан Тайжанов Жанибек ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1, сообщает Zakon.kz.

Осмотр провели совместно с представителями акимата города Астаны, АО НК "КТЖ", а также РГП на ПХВ "Казреставрация".

В рамках рабочей поездки вице-министр осмотрел новую часть вокзального комплекса, где в настоящее время ведутся основные строительно-монтажные работы.

В ходе реконструкции предусмотрено увеличение общей площади вокзала с 7 827 м2 до 8 409 м2. Проектом предусмотрено внедрение современных инженерных и цифровых решений, применение новых строительных технологий, а также обновление функциональной планировки с учетом роста пассажиропотока, требований по безопасности и комфорту.

Фото: Министерство транспорта РК

Отдельное внимание уделено старой части вокзала Астана-1, которая на период реконструкции новой части используется для обслуживания пассажиров.

Вице-министр ознакомился с условиями организации пассажирского сервиса в действующем здании, включая зал ожидания с современными креслами, в том числе с функцией массажа, объекты общественного питания, санитарно-бытовые помещения и иные сервисные зоны.

Старая часть вокзала является объектом историко-культурного наследия. Ее реконструкция будет осуществляться РГП на ПХВ "Казреставрация" с соблюдением требований законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры.

В настоящее время в здании ведутся подготовительные работы, направленные на последующую реставрацию и адаптацию объекта к современным условиям эксплуатации при сохранении его исторического облика.

По итогам осмотра вице-министром даны конкретные поручения АО НК "КТЖ" и подрядной организации, касающиеся строгого соблюдения графика работ, координации действий всех участников проекта, а также обеспечения своевременного завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Завершение СМР по новой части вокзального комплекса планируется до конца октября текущего года.

Ранее хорошую новость объявили жителям Алматы об историческом центре города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Старый вокзал Астаны модернизируют
12:30, 17 января 2024
Старый вокзал Астаны модернизируют
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
09:46, 05 февраля 2024
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны
15:15, 28 июня 2023
Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: