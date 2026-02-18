#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Общество

Как будет выглядеть вокзал Алматы-1 после реконструкции

реконструкция жд вокзала Алматы 1, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжается реконструкция железнодорожного вокзала Алматы-1. Строительно-монтажные работы ведутся в плановом режиме и завершить их планируют в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства транспорта.

"В рамках проекта реализуется комплексная модернизация здания и всей инфраструктуры вокзального комплекса. Обновляются инженерные сети, внедряются современные системы энергоснабжения, вентиляции, цифрового контроля и безопасности. Ключевой акцент реконструкции сделан на повышение сейсмоустойчивости объекта. Усиливаются несущие конструкции, здание приводится в соответствие с действующими строительными нормами с учетом сейсмической специфики региона. Параллельно модернизируются системы пожарной безопасности и видеонаблюдения", – отметили в Минтранспорта и показали проект обновленного вокзала.

проект жд вокзала Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:08

Фото: Минтранспорта РК

После реконструкции увеличится пропускная способность вокзала, улучшатся условия обслуживания пассажиров, будет создана полноценная безбарьерная среда.

проект жд вокзала Алматы-1, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 12:08

Фото: Минтранспорта РК

Завершение работ запланировано до конца текущего года.

Подробно о ходе реконструкции вокзала Zakon.kz рассказывал здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Выяснились планы реконструкции новой части вокзала Астана-1
08:16, 20 января 2026
Выяснились планы реконструкции новой части вокзала Астана-1
Мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы
11:48, 03 декабря 2025
Мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы
Заместитель акима Алматы проверил ход реконструкции ключевых культурных объектов
16:43, 06 сентября 2025
Заместитель акима Алматы проверил ход реконструкции ключевых культурных объектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
13:12, Сегодня
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
12:59, Сегодня
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
12:50, Сегодня
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
Экс-чемпион мира из России проведёт поединок с Мэнни Пакьяо: известна дата боя
12:25, Сегодня
Экс-чемпион мира из России проведёт поединок с Мэнни Пакьяо: известна дата боя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: