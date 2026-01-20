Депутат предложил разработать новые меры для соцсетей в Казахстане

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая заявил о необходимости привлечь Министерство ИИ к системной проработке мер по защите детей и подростков, ответственности цифровых платформ, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что в объявленный президентом Год цифровизации и искусственного интеллекта на первый план выходит не только развитие технологий, но и культура их ответственного использования – так называемая цифровая гигиена.

"Казахстан должен быть в авангарде современных технологических изменений. Для этого депутатами Мажилиса были разработаны и приняты два важнейших закона – об ИИ и Цифровой кодекс. На глобальном уровне мы вторые после ЕС, кто принял такие законы. Все это позволяет говорить о том, что Казахстан сегодня находится в числе лидеров по цифровому развитию и, в частности, по качеству госуслуг. То, что в других странах занимает неделю, у нас решается мгновенно, буквально в два клика. Принципиально важно – цифровая трансформация страны выведена на уровень личного президентского приоритета и находится под прямым вашим стратегическим руководством. Благодаря этому все ветви власти действуют согласованно, быстро доводя решения до конкретного результата для наших граждан", – заявил Пономарев.

По его словам, сегодня мы сталкиваемся с тем, что у поколения зумеров и подростков поколения альфа сокращается пространство живого общения, формируется клиповое мышление, а привычка мгновенно реагировать – не задумываясь и не проверяя информацию – становится все более распространенной.

"Это рождает поверхностный подход, критиканство, отрицание всего подряд и ощущение оторванности от реальной жизни. Помните, как у Тургенева в романе "Отцы и дети" – конфликт поколений и нигилизм? Все мы в школе проходили, и наблюдался он еще в XIX веке. Сейчас же он, к сожалению, приобретает непредсказуемые формы. Социальные сети стали не просто платформой для общения, но и мощным политическим инструментом. Мы видим, как в ряде стран протестные кампании, уличные мобилизации и резкие политические изменения во многом запускались и координировались через онлайн-платформы. Считаю, что этот вопрос требует детального и всестороннего анализа. Речь идет не только о технологиях, а об идеологии, о будущем молодежи и в конечном счете о нашей национальной безопасности", – дополнил Пономарев.

Он предлагает привлечь к системной проработке вопроса Министерство ИИ, чтобы на основе анализа выработать понятные и действенные меры – от защиты детей и подростков до ответственности цифровых платформ и противодействия деструктивным информационным воздействиям.

"Хочу обратить внимание на международный опыт, включая ограничение доступа к социальным сетям для детей и подростков в возрасте до 14 лет, а в некоторых странах даже до 16 лет. Речь идет не о запрете ради запретов, а о защите мышления способности к анализу, живому диалогу и формированию зрелой личности в цифровую эпоху", – сказал мажилисмен.

Ранее президент Международного фонда свободы слова "Әділ сөз" Карла Джаманкулова заявила о необходимости внесения некоторых законодательных поправок в части защиты детей.

V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева проходит в Кызылорде.