Токаев заявил о завершении работы над семитомной академической историей Казахстана

20 января 2026 года на V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении работы над семитомной академической историей Казахстана, которая станет важным вкладом в укрепление государственности и формирование самосознания нации, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент отметил, что уделяется большое внимание изучению общетюрской цивилизации, и совместно с российскими коллегами и представителями других стран планируется проведение международной конференции "Большой Алтай – прародина тюрков". "Два года назад в своей статье "Независимость превыше всего" мною была поставлена задача подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и без преувеличения фундаментальная исследовательская работа завершится. Будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана. Данный труд станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и процесс формирования целостного исторического самосознания нации", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он также подчеркнул символизм того, что это важное научное событие совпадает с 35-летием Независимости Казахстана. "Именно так, реальными делами, мы должны отметить эту историческую веху. Знание прошлого и уверенный взгляд в будущее являются залогом поступательного прогресса страны и формирования деятельного патриотизма", – сказал Касым-Жомарт Токаев. V заседание Национального курултая с участием Касым-Жомарта Токаева проходит в Кызылорде.

