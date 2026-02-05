Право на компенсацию вреда от незаконных действий госорганов предложили закрепить в Конституции

Руководитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Жаманкулова на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года предложила расширить гарантии защиты прав человека в Основном законе страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Карлыгаш Жаманкулова вернулась к предложению о расширении гарантий защиты прав человека.

"Когда мы говорим о государстве и его органах, мы говорим прежде всего о власти, которая ежедневно соприкасается с судьбами людей. Для обычного человека именно государственные решения, разрешения, запреты, проверки или формальные отписки нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться или защищать свою собственность", – сказала она.

По ее словам, право человека на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов, является одним из ключевых элементов правового государства и реального, а не декларативного характера прав и свобод.

"Казахстанцы должны получать адекватную компенсацию за ущерб, причиненный деятельностью публичной администрации. Если с гражданином поступили несправедливо, он должен иметь возможность получить компенсацию за потраченное время, деньги или даже моральный вред. В то же время такая конституционная гарантия станет не только защитой граждан, но и будет оказывать устойчивое превентивное воздействие, снижая риск принятия незаконных решений и совершения неправомерных действий со стороны государственных органов и должностных лиц", – уверена руководитель Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз".

Она указала на необходимость гарантировать гражданам возможность получения такой компенсации в случае, если суд признал решения или действия государственных органов и должностных лиц незаконными.

"Включение такой гарантии именно на уровне Конституции станет признанием на конституционном уровне субъектности каждого гражданина Казахстана. С включением такой нормы проект новой Конституции станет еще более человекоориентированным, человекоцентричным, ставящим во главу угла гражданина страны, его интересы и права. Поэтому предлагается включить в Конституцию норму о праве каждого гражданина на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов либо их должностных лиц", – призвала Карлыгаш Жаманкулова.

Ранее прозвучало предложение закрепить тенге как национальную валюту в новой Конституции Казахстана.