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Атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан

Пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:10 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 8 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана: пройдут осадки (дождь, снег).

"В Туркестанской области ожидается сильный дождь, в северной половине страны – снег. По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, гололед, на севере, востоке, в центре – метель", – добавили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 ноября 2024 года.

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