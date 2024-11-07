Атлантический циклон принесет снегопад, ливни и метель в Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 8 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всю территорию Казахстана: пройдут осадки (дождь, снег).

"В Туркестанской области ожидается сильный дождь, в северной половине страны – снег. По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, гололед, на севере, востоке, в центре – метель", – добавили в РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 ноября 2024 года.