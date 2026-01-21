#Казахстан в сравнении
Общество

Как назначается выплата уволенному работнику

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 08:46 Фото: gov4c.kz
21 января в Министерстве труда и социальной защиты населения страны рассказали о способах получения уволенным работникам соответствующих выплат, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода, передает пресс-служба ведомства.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного.

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", – говорится в публикации.

В Минтруда напоминают, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Нацбанк разъяснил ситуацию со "слежкой" за казахстанцами у банкоматов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
