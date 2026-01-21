Бектенов о поручениях Токаева на Курултае: Нужны практические результаты от каждого министра и акима

21 января 2026 года на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на прошедшем 5-м заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы, сообщает Zakon.kz.

Так, предложения об усилении роли Парламента и общественных институтов свидетельствуют о бесповоротном процессе внедрения демократических принципов как в политическую систему, так и культуру наших граждан.

"Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу "Закон и Порядок". В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии "Таза Қазақстан", – подчеркнул премьер-министр.

Также внимание акцентировано на необходимости практической реализации поставленных главой государства ключевых задач по дальнейшему экономическому развитию страны.

"Главой государства ставятся жесткие требования к каждому ответственному должностному лицу о необходимости принятия смелых, нестандартных и инновационных решений. Это касается всех сфер жизнедеятельности. Нужны практические результаты от каждого министра и акима, в каждой отрасли и регионе", – отметил Олжас Бектенов.

Об инициативах и поручениях президента на Курултае можно прочитать здесь.