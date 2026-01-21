За массовые утечки персональных данных казахстанцев предложили ввести уголовную ответственность

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства сообщил о планах ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что, реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту личной информации, государство переходит к политике "нулевой терпимости" в сфере передачи и использования цифровых данных.

"С этой целью мы увеличим лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведем до 5000 месячных расчетных показателей. Кроме того, предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. Цифровая трансформация не должна подрывать безопасность граждан. А любой факт безответственного обращения с личной информацией должен быть в соответствии с законом", – озвучил Коняшкин.

