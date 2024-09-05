Казахстан и Кыргызстан договорились о создании ТЛК на пункте пропуска "Ак-Тилек – Карасу"

Депутаты Сената ратифицировали соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", сообщает Zakon.kz.

Представила документ на пленарном заседании палаты 5 сентября 2024 года сенатор Ляззат Рысбекова.

По ее словам, основными целями создания и функционирования комплекса являются:

обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производства новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы;

предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды новых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузки и выгрузки, оформления документаций по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.

"Соглашением устанавливается общая площадь комплекса, которая составит 7,6 кв. км, из них площадь казахстанской части – 3,6 кв. км, площадь кыргызской части – 4 кв. км. Для создания индустриального торгово-логистического комплекса и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся обеспечение функционирования комплекса и оказание содействия участникам в получении государственных услуг по принципу "одного окна" для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций", – добавила Ляззат Рысбекова.

Отмечается, что финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, действующего перехода, коридора, административного управления и других работ будет осуществляться за счет средств, привлекаемых казахстанской стороной в качестве инвестиций. По предварительным данным, сумма инвестиций составит порядка 30 млрд тенге.

"Реализация соглашения позволит сократить количество участников в цепи товарооборота, снизить стоимость реализуемого товара для конечного потребителя и увеличить скорость их поставок", – пояснила Ляззат Рысбекова.

При этом она указала на необходимость правительству Казахстана скорейшего определения инвестора, так как кыргызская сторона уже определила инвестора.

Наряду с этим, по словам депутата, открытыми остаются вопросы обеспечения инженерно-технической инфраструктурой территории комплекса. Это сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Документ направлен на подпись главе государства.

15 мая 2024 года вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев отметил, что по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан главы двух государств договорились увеличить товарооборот до 3 млрд долларов до 2030 года.