Общество

В Казахстане предложили закрыть соцсети для детей до 16 лет

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:12 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании 21 января 2026 года рассказал, как можно защитить детей и подростков от пагубного влияния социальных сетей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Саиров в своем запросе на имя заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой заявил о недопустимости навязывания обществу чуждых моделей поведения.

"Сегодня именно социальные сети стали той средой, где сознание детей формируется ежедневно и зачастую без какого-либо контроля. Это уже не просто средство общения, а пространство, влияющее на мышление, моральные ориентиры, привычки и отношение молодых людей к собственной стране. И здесь действует простое правило: если государство не воспитывает – воспитывает улица. А сегодня вместо улицы – алгоритмы", – заявил он.

Депутат считает, что если в публичном пространстве сеются цинизм, агрессия и отрицание любых авторитетов, то наивно ожидать от молодежи ответственности, созидания и уважения к закону.

"Именно поэтому вопрос цифровой среды – это уже не только вопрос культуры или информации. Это вопрос идеологии. А значит – вопрос национальной безопасности. Мой коллега, депутат Сергей Пономарев, выступая на заседании Национального курултая, обращал внимание на международный опыт ограничения доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 14-16 лет. Данное предложение заслуживает всестороннего рассмотрения", – подчеркнул мажилисмен.

В пример он привел опыт разных стран. В частности, по словам депутата, во Франции с 2023 года действует закон о "цифровом совершеннолетии" для лиц до 15 лет. В Норвегии и Испании минимальный порог самостоятельного использования сетей в 2024 году был поднят до 15 и 16 лет. В ноябре 2025 года Европарламент принял резолюцию об установлении единого для всего ЕС минимального возраста – 16 лет для самостоятельного доступа к платформам.

В этой связи он попросил правительство рассмотреть возможность законодательного ограничения доступа к социальным сетям для несовершеннолетних.

21 января 2026 года заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства заявила, что в Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
